Diletta Leotta, l’allenamento si fa “caldo” e poi mostra i risultati (Di lunedì 27 luglio 2020) Duro allenamento per Diletta Leotta che, nonostante il caldo e il sudore, resta più sexy che mai in tenuta sportiva. Vedere per credere Fonte foto: FacebookIl segreto di Diletta Leotta per essere così bella ed avere un fisico da fare invidia? Tanto duro allenamento dispendioso sulla cyclette ellittica in casa. La Leotta, ormai, la conosciamo bene e tutti ne apprezziamo la smisurata bellezza: siciliana dagli occhi color nocciola, bionda, forme esplosive e un corpo da urlo. La bella Diletta è anche una ottima presentatrice tv. In questi giorni è impegnata, per Dazn, a raccontare le ultime giornate del campionato italiano di Serie A, che giusto ieri sera ha visto vincere per la nona volta consecutiva la Juventus. Sta di fatto che il suo ... Leggi su chenews

michelemignani1 : RT @CeIebritease: Diletta Leotta - emrato : Scopro ora che Diletta Leotta era insieme a tale 'King Toretto' di Rozzano ?? Si vola. - CuoreIschitano : Diletta Leotta ed il suo microfono ???? - Notiziedi_it : Diletta Leotta: addio a Scardina e quel feeling con Ibrahimovic… - WeDembouz : Diletta Leotta ?? -