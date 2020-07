Ciclismo, Israel scatenata sul mercato: oltre a Froome, occhi su Porte e Van Avermaet (Di lunedì 27 luglio 2020) Bologna, 27 luglio 2020 " Si preannuncia una grande battaglia il prossimo anno tra i maggiori team del World Tour, soprattutto nelle corse a tappe. Da una parte il Team Ineos con Bernal e Thomas , in ... Leggi su quotidiano

L’avvicinarsi alla ripresa agonistica non cancella i dubbi. Anzi, per qualcuno aumentano. Guardiamo il calendario: da martedì in Spagna la Vuelta Burgos, da sabato con la Strade Bianche di Siena il Wo ...Pascal Ackermann ha vinto in volata la seconda tappa in linea del Sibiu Tour, la Sibiu-Sibiu di 179,8 chilometri. Il tedesco della Bora-Hansgrohe ha superato allo sprint il francese Rudy Barbier (Isra ...