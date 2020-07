Carabinieri arrestati a Piacenza, trans confessa: «In caserma botte e festini pippando cocaina» (Di lunedì 27 luglio 2020) Carabinieri Piacenza ultime news – Lunedì 27 luglio 2020. «Se non collabori, se non mi dai lavoro, in un modo o nell’ altro ti frego e ti mando in Brasile. Puoi anche scappare perché qui non ti faccio più mettere piede». Sono queste le minacce che il comandante della stazione Levante di Piacenza, il maresciallo Marco Orlando, avrebbe rivolto a una transessuale più volte. La persona in questione, una brasiliana da tempo nella città emiliana che ha chiesto di esser chiamata Francesca, attraverso il suo avvocato Elena Concarotti, ha presentato ai magistrati una richiesta di essere sentita come persona offesa. leggi anche l’articolo —> caserma Piacenza, la madre di Montella: «Tirano fuori ... Leggi su urbanpost

