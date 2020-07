Bonus mutuo 2020: importo, domanda e dove si può avere? (Di lunedì 27 luglio 2020) Bonus mutuo 2020: importo, domanda e dove si può avere? Si parla di Bonus mutuo 2020, ovvero un’agevolazione economica per tutte quelle famiglie in difficoltà economica che hanno un mutuo in corso per l’acquisto di una prima casa. Il Bonus mutuo 2020 è stato introdotto dalla Regione Campania per aiutare questi nuclei familiari e si tratta di un contributo economico di un determinato importo riservato proprio a questi nuclei che hanno un mutuo acceso per l’acquisto di una prima casa di un valore che non supera una certa soglia. Andiamo a scoprire tutte le informazioni da saper e ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Bonus mutuo Mutui, sostegno da 750 euro per le famiglie campane in difficoltà: come fare domanda QuiFinanza Decreto agosto: cosa prevede e novità in arrivo

In settimana si terrà il Consiglio dei Ministri per emanare il decreto agosto con nuovi ammortizzatori sociali, sgravi, proroghe fiscali e misure a sostegno delle famiglie: necessario lo scostamento d ...

Campania: contributi alle famiglie per mutui prima casa

A partire da fine agosto le famiglie campane potranno richiedere un sostegno economico per il pagamento delle rate del mutuo prima casa. A disposizione 5 milioni di euro. L'iniziativa è rivolta ai nuc ...

