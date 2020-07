Whatsapp, pronta una doppia grande novità (Di domenica 26 luglio 2020) Svolta Whatsapp, pronta una doppia novità con la nuova versione pronta per il lancio. Arriva finalmente una notizia che gli utenti aspettavano da tempo. Ecco di cosa si tratta nello specifico. Stesso account su più dispositivi, svolta in arrivo da Whatsapp. La piattaforma, infatti, sta lanciando una nuova versione dell’app che permetterà appunto di utilizzare … L'articolo Whatsapp, pronta una doppia grande novità proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

dipingimilcuore : @deniisunxflower Vai su whatsapp, sono pronta - httpmindork : Hanno creato il gruppo whatsapp per ferragosto ed io non penso di essere ancora pronta per accettare che stia già finendo l'estate - Isabel96604163 : Tester original Pronta consegna Formato max Solo 35€ WhatsApp 3388399773 Salinas Isabel - Isabel96604163 : Tester original Pronta consegna Formato max Solo 35€ WhatsApp 3388399773 Salinas Isabel - Isabel96604163 : Tester original Pronta consegna Formato max Solo 35€ WhatsApp 3388399773 Salinas Isabel -

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp pronta Whatsapp, pronta una doppia grande novità Inews24 Elezioni a Villadose, l’insegnante pronta alla sfida

Lucia Pozzato (nella foto), è la candidata sindaco per le prossime amministrative a Villadose, l’unico comune al voto. La candidata si è presentata nei giorni scorsi in municipio. Ad introdurla ...

Muore in Vespa col padre a 16 anni, il ricordo della sua scuola: «Era sempre pronta a sorridere»

In un periodo di stop in attesa della ripresa delle lezioni a settembre, i docenti sono stati raggiunti da questa terribile notizia come un fulmine a ciel sereno. È iniziato un tam tam di messaggi su ...

Lucia Pozzato (nella foto), è la candidata sindaco per le prossime amministrative a Villadose, l’unico comune al voto. La candidata si è presentata nei giorni scorsi in municipio. Ad introdurla ...In un periodo di stop in attesa della ripresa delle lezioni a settembre, i docenti sono stati raggiunti da questa terribile notizia come un fulmine a ciel sereno. È iniziato un tam tam di messaggi su ...