Stefano Bollani Superstar (Di domenica 26 luglio 2020) Stefano Bollani in bianco che suona per Ravenna Festival al Pavaglione di Lugo; Bollani che apre con “Metti una sera a cena” di Ennio Morricone; Bollani che, al suo secondo concerto dopo 7 mesi di stop, attacca la sua rilettura di Jesus Christ Superstar, sua ultima fatica discografica, e ci crede davvero.D’altra parte la Rock Opera di Webber e Rice, che nasce come doppio album del 1970 con Ian Gillan dei Deep Purple nel ruolo di Gesù (prima del musical e anche del film firmato Norman Jewison del ’73) non mostra i suoi cinquant’anni di vita, resta un capolavoro di innovazione e irregolarità, con belle intuizioni musicali e persino...teologiche. Basti il riff inquietante che guida “Heaven on Their Minds”, la voce del Giuda provocatorio e deluso che ... Leggi su huffingtonpost

