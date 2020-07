Serie A, duello salvezza fra Lecce e Genoa: 180′ per il verdetto definitivo (Di domenica 26 luglio 2020) La trentaseiesima giornata della Serie A 2019/2020 ha raccontato risvolti ufficiosi ed ufficiali per quanto concerne la lotta salvezza. L’Udinese ed il Torino possono festeggiare la permanenza nel massimo campionato italiano, rispettivamente giovando del successo contro il Cagliari e del pareggio con la Spal, mentre Genoa e Lecce, entrambe sconfitte, rimangono pericolosamente nei pressi della zona rossa. La retrocessione in Serie B sembra molto vicina per il club pugliese sopra menzionato, fermo a quota 32 punti dopo la vittoria del Bologna ai suoi danni per 3-2, con Genoa lontano 4 punti, seppur abbia perso nettamente contro l‘Inter. La matematica non condanna momentaneamente il Lecce, organico che ha dimostrato di avere mezzi e idee per tentare ... Leggi su sportface

