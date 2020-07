Romina Pierdomenico festeggia due anni d’amore con Ezio Greggio (Di domenica 26 luglio 2020) Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio festeggiano due anni d’amore: la showgirl e il comico si sono fidanzati nel 2018 e sono sempre più innamorati. La loro love story è stata un fulmine a ciel sereno per i loro ammiratori, colpiti dalla loro differenza d’età, causando non poche polemiche. Tra i due, infatti, intercorrono ben 39 anni di differenza: Ezio ha superato i 65 anni, mentre Romina ne ha solo 26, eppure la loro relazione va a gonfie vele, complice anche la verve giovanile del comico e l’ambiente lavorativo in comune. Non a caso, Romina è stata la conduttrice de La Sai L’Ultima? Insieme al suo compagno. In una recente intervista rilasciata al ... Leggi su dilei

