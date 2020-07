Nascondeva marijuana in una botola di casa: arrestata 43enne (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti una donna di 43 anni del posto e già nota alle forze dell’ordine. Da giorni i militari dell’arma stavano monitorando dei movimenti sospetti in quella zona, capendo che potesse svolgersi un’attività illecita, decidendo quindi ieri pomeriggio di verificare e accertare cosa stesse accadendo effettivamente: dopo una perquisizione nella sua abitazione di Torre del Greco, Antonietta Guida è stata trovata in possesso di circa 33 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e pronta per l’attività di spaccio, scovate all’interno di una piccola botola ben nascosta. Dopo il ... Leggi su anteprima24

SkyTG24 : #Milano, nascondeva mezzo chilo hashish e marijuana: arrestato - Yogaolic : RT @SkyTG24: #Milano, nascondeva mezzo chilo hashish e marijuana: arrestato - kikkiar : RT @SkyTG24: #Milano, nascondeva mezzo chilo hashish e marijuana: arrestato - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: #Milano, nascondeva mezzo chilo hashish e marijuana: arrestato - SignorAldo : RT @SkyTG24: #Milano, nascondeva mezzo chilo hashish e marijuana: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Nascondeva marijuana Milano, nasconde in casa mezzo chilo di hashish e marijuana: arrestato La Repubblica Milano, nasconde in casa mezzo chilo di hashish e marijuana: arrestato

Nascondeva la droga in un contenitore metallico, a casa, e in uno zaino nel solaio. Un 22enne è stato arrestato a Milano dalla polizia, che ieri sera lo ha fermato nel corso di un controllo in via Orn ...

Milano, fa inversione per evitare la polizia: nascondeva in casa mezzo chilo di "erba", arrestato

Più di mezzo chilo di droga e l'arresto di un giovane è il bilancio di un intervento della polizia, ieri sera, a Milano. Gli agenti del commissariato Greco Turro hanno notato in via Ornato un'auto che ...

Nascondeva la droga in un contenitore metallico, a casa, e in uno zaino nel solaio. Un 22enne è stato arrestato a Milano dalla polizia, che ieri sera lo ha fermato nel corso di un controllo in via Orn ...Più di mezzo chilo di droga e l'arresto di un giovane è il bilancio di un intervento della polizia, ieri sera, a Milano. Gli agenti del commissariato Greco Turro hanno notato in via Ornato un'auto che ...