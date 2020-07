M5S pensa a una clausola "salva big" (Di lunedì 27 luglio 2020) A Milano, al Villaggio Rousseau, si è svolta la kermesse di due giorni "Le Olimpiadi delle idee", a cui hanno partecipato Davide Casaleggio e tutti i big del MoVimento 5 Stelle, i ministri Luigi Di Maio, Nunzia Catalfo, Paola Pisano, Fabiana Dadone, Lucia Azzolina, i vice di Mise e Mef Stefano Buffagni e Laura Castelli, il capo politico Vito Crimi e poi ancora le prime cittadine di Roma e Torino Virginia Raggi e Chiara Appendino, Paola Taverna, Danilo Toninelli e Alessandro Di Battista, quest'ultimo, in particolare, ha partecipato al panel sulle 'Idee ribelli' presentando il suo progetto per l'istituzione di un servizio ambientale.Durante l'evento Davide Casaleggio ha fatto capire che la regola dei due mandati non si può cambiare perché l'identità del M5S si base su una visione della politica "come servizio alla comunità e non come professione". ... Leggi su blogo

DadoneFabiana : Il presidente @GiuseppeConteIT sta combattendo in Ue una battaglia non solo per l'Italia, ma per la sopravvivenza d… - Gianellemauriz5 : @AntoLari1986 @Open_gol @ale_dibattista @luigidimaio @vitocrimi @DaniloToninelli @fattoquotidiano @marcotravaglio… - infoitinterno : M5S, Casaleggio blinda regola 2 mandati ma c'è chi pensa a clausola salva-big - AleSalvi12 : RT @davidallegranti: Nel Pd c'è chi pensa che la mafia sia un videogioco e persino il M5s lo sfotte - davidallegranti : RT @ilfoglio_it: Il deputato del Pd Carmelo Miceli ha annunciato in un post che presenterà una interrogazione parlamentare contro un temibi… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S pensa M5S, regola dei due mandati in bilico: si pensa a una clausola "salva big" Polisblog.it Riformisti sì, populisti mai. L’alleanza rossogialla vista da Borghi (Pd)

Non dobbiamo arrenderci all’idea che il populismo sia il tratto distintivo della società contemporanea. Un Pd che abdicasse alla sua vocazione maggioritaria per rincorrere la fusione fredda con alcuni ...

Fontana, mozione di sfiducia/ Diretta video: “Non è stato speso un euro per i camici”

Sta parlando in questi istanti in Consiglio regionale, il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana. La decisione di intervenire pubblicamente è stata presa dopo le numerose accuse a mezzo ...

Non dobbiamo arrenderci all’idea che il populismo sia il tratto distintivo della società contemporanea. Un Pd che abdicasse alla sua vocazione maggioritaria per rincorrere la fusione fredda con alcuni ...Sta parlando in questi istanti in Consiglio regionale, il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana. La decisione di intervenire pubblicamente è stata presa dopo le numerose accuse a mezzo ...