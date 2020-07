Lotta libera – Chamizo si arrende a Dake dopo un grande match: rivincita a Tokyo 2021?! (Di domenica 26 luglio 2020) Trash talking prima della sfida, spettacolo nel match e rispetto dopo la contesa. Un incontro con i controfiocchi quello che ha messo di fronte Kyle Dake e Frank Chamizo ad Austin, Texas. L’evento, disputato nella categoria -79kg con l’azzurro che ha accettato di salire di peso, è stato organizzato da FloWrestling. Dake, campione in carica della categoria, si è imposto in rimonta per 4-3, con Chamizo che ha fallito l’assalto finale per ribaltare il match. La rivincita fra i due si disputerà a Tokyo 2021 se Dake riuscirà a qualificarsi (Chamizo ha già il pass, ndr). “Ho lavorato ogni giorno solo per assicurarmi di non perdere – ha ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Lotta libera CENTRO ESTIVO EDUCAMP CONI CADERISSI non finisce di stupire SettimanaSport.com Calcio: Lazio vince e agguanta l'Atalanta, pari Roma e Toro salvo

ROMA (ITALPRESS) – Lazio al terzo posto in classifica a due giornate dalla fine, Roma rafforza la quinta posizione utile per l’Europa League, festeggiano la salvezza Udinese e Torino. I biancocelesti ...

La lotta per i playoff: fra lunedì 27 e venerdì 31 saranno 180 minuti di fuoco

Il Pisa costretto a inseguire per raggiungere almeno l’ottava posizione: ecco la situazione degli scontri diretti con tutte le altre concorrenti PISA. Due partite dove può ancora succedere di tutto ne ...

