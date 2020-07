Infortunio Danilo: brutto scontro con Ramirez. Le sue condizioni (Di domenica 26 luglio 2020) Infortunio Danilo: il terzino della Juventus lascia il campo contro la Sampdoria dopo uno scontro testa contro testa con Ramirez Danilo ha lasciato terreno di gioco dell’Allianz Stadium per Infortunio, al 29′ del primo tempo, a seguito di uno scontro testa contro testa con Gaston Ramirez. Il terzino della Juventus ha perso i sensi per un attimo, cadendo a terra a peso morto, e poi ha comunicato allo staff medico di non poter continuare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

