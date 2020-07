GP Andalusia gara moto2: la prima di Bastianini (Di domenica 26 luglio 2020) La gara moto2 del Gp d’Andalusia ci regala un podio tutto italiano. Enea Bastianini conduce dall’inizio alla fine, piegando Luca Marini e vincendo per la prima volta nella classe intermedia. Completa il podio Marco Bezzecchi, che dopo la pole di ieri completa un weekend per lui da incorniciare. La top five è chiusa da Sam Lowes e da Aron Canet, primo dei debuttanti. Molte le cadute, in una gara molto calda (oltre 30 gradi) e dal ritmo esasperato. GP Andalusia, la cronaca della gara moto2 Allo spegnere del semaforo, Bastianini brucia il poleman Bezzecchi, e guadagna già qualche metro nelle prime curve. Marini passa il compagno di squadra, e si lancia all’inseguimento del ... Leggi su sport.periodicodaily

