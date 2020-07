F1, Haug difende Vettel: “Se fosse in Ferrari neanche Hamilton sarebbe un pilota vincente” (Di domenica 26 luglio 2020) Sono molte le voci che circondano la figura di Sebastian Vettel. Sembra che in tanti siano convinti che il quattro volte campione del mondo, in uscita dalla Ferrari, sia arrivato nella fase calante della sua carriera in Formula 1 in base al continuo confronto con il giovane Charles Leclerc, ma l’ex capo della Mercedes Norbert Haug non è dello stesso avviso. In un’intervista rilasciata a Sky Deutschland, infatti, ha voluto spezzare una lancia in favore di Vettel: “Leclerc non è stato certamente migliore in passato di quanto non abbia fatto vedere nelle ultime gare. Sebastian può resistergli ed essere quantomeno alla pari con lui. Deve solo far vedere di saper concretizzare quello che la macchina gli offre. neanche Lewis Hamilton, se ... Leggi su sportface

