Cessione Roma: Fienga-Baldissoni, le strategie dei fratelli coltelli (Di domenica 26 luglio 2020) Carta canta: James Pallotta scruta con i suoi occhi vispi soltanto un'offerta, quella di Dan Friedkin , e dovrà decidere nel giro di pochi giorni se accettarla oppure rigettarla. Eppure qualcosa si ... Leggi su corrieredellosport

LAROMA24 : Cessione As Roma, non solo Friedkin: altri 4 gruppi interessati al club #AsRoma - salvione : Cessione Roma: Fienga-Baldissoni, le strategie dei fratelli coltelli - JosseM85 : @Maggico7 @maurosica @stediclemente Anche secondo me cash il prezzo è quello, con qualche bonus in più. Ma la Roma… - sportli26181512 : Cessione #Roma: Fienga-Baldissoni, le strategie dei fratelli coltelli: Il passaggio di proprietà assume contorni ne… - g_iallorossi : +++ #IlMessaggero: 'Cessione #ASRoma: entrano in scena un fondo russo e uno asiatico' +++ -