Carlo Ponti marito Sophia Loren, una morte dolorosa (Di domenica 26 luglio 2020) Questo articolo . Il loro amore fece discutere ma fu grandissimo e duraturo, così Carlo Ponti e Sophia Loren sono stati uniti fino alla morte dell’uomo. Carlo Ponti è stato un importante produttore cinematografico italiano, legata per moltissimi anni alla compagna Sophia Loren, per cui in passato ha anche fatto una scelta importante. Questa sera andrà in onda … Leggi su youmovies

zazoomblog : Sophia Loren e Carlo Ponti: la storia d’amore nata da uno scandalo - #Sophia #Loren #Carlo #Ponti: #storia - ham_photos_bot : RT @cma_photo_dept: View of Venice, Carlo Ponti, c. 1860 - Carlo_A_Macc : Se scarseggiano le manutenzioni e cadono i ponti facendo morire le persone, invece, tutto bene x i fondi esteri? ..… - WingsofCrystal : RT @cma_photo_dept: View of Venice, Carlo Ponti, c. 1860 - ExcalibvrClan : RT @granlombard: Ve li immaginate Carlo Martello, Giovanni d'Austria e Jan Sobieski con le bandiere arcobaleno, i gessetti colorati e il ma… -