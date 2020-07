Azzolina si dà una missione: "Con i fondi Ue combatterò la dispersione scolastica" (Di domenica 26 luglio 2020) Il pericolo è la dispersione scolastica. Ne è convinta la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che ne parla in un’intervista alla Stampa, illustrando le soluzioni: “Iniziamo valorizzando gli istituti tecnici e professionali, che in alcuni territori danno lavoro a oltre il 90 per cento degli studenti già dal primo anno dopo la scuola. Durante il lockdown abbiamo deciso che chi è rimasto indietro a causa dell’emergenza non perde l’anno, ma ricomincia insieme agli altri a settembre. E comprando computer e tablet per la didattica digitale abbiamo usato un principio che favoriva le famiglie più disagiate. Stesso criterio dei libri di testo gratis a settembre, destinati a centinaia di migliaia di studenti. Nella programmazione di spesa dei fondi europei del ... Leggi su huffingtonpost

