2 barche con 140 migranti in difficoltà (Di domenica 26 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 26 LUG - Circa 140 persone, su due imbarcazioni diverse, sono in difficoltà nel Mediterraneo. A darne notizia è Alarm Phone. Una prima barca con il motore in avaria, in zona Sar maltese, ... Leggi su corrieredellosport

repubblica : Migranti: due barche con 140 persone in difficoltà. Sos disperato: 'Stiamo morendo' [aggiornamento delle 04:21] - Agenzia_Ansa : Due imbarcazioni con 140 #migranti a bordo sono in difficoltà in zona Sar maltese. 'Stiamo morendo', urlano dai bar… - SkyTG24 : Migranti, a Lampedusa arrivate 15 barche con 294 persone - LucianaCiolfi : RT @Corriere: Migranti, due barche con 140 persone in difficoltà: «Stiamo morendo» - Agricolturabio1 : RT @Gianluc54410558: Soccorrerli è un dovere umano. Migranti: due barche con 140 persone in difficoltà. Sos disperato: 'Stiamo morendo'… -

Migranti, due barche con 140 persone in difficoltà: «Stiamo morendo»

Circa 140 persone, su due imbarcazioni diverse, sono in difficoltà nel Mediterraneo. A darne notizia è Alarm Phone. Una prima barca con il motore in avaria, in zona Sar maltese, ha a bordo 95 migranti ...

Circa 140 persone, su due imbarcazioni diverse, sono in difficoltà nel Mediterraneo. A darne notizia è Alarm Phone. Una prima barca con il motore in avaria, in zona Sar maltese, ha a bordo 95 migranti ...