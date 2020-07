Vacanza a Mykonos finisce in tragedia: Carlotta muore ad appena 18 anni (Di sabato 25 luglio 2020) Una ragazza italiana di 18 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre era in Vacanza con alcune amiche a Mykonos. Sarebbe dovuta essere la più classica delle vacanze tra un gruppo di adolescenti che vanno a Mykonos: sole, mare e spensieratezza. E, invece, si è conclusa in tragedia. Infatti una di … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

