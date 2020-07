Roma-Fiorentina, Iachini: “Servirà una gara di personalità” (Di sabato 25 luglio 2020) “La Roma è un avversario molto forte, una squadra che si è ritrovata nelle ultime settimane e ha un ottimo allenatore come Fonseca che le ha dato un equilibrio importante. Hanno cambiato modulo, hanno giocatori di grande qualità in tutti i reparti. Sarà una partita in cui la Fiorentina dovrà giocare con grande personalità, con organizzazione, con mentalità giusta per poter portare a casa un risultato positivo“. Queste le dichiarazioni dell’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, alla vigilia del match esterno dell’Olimpico contro la Roma. Ai microfoni del sito ufficiale del club viola, il tecnico si è soffermato su Franck Ribery: “Si tratta di un giocatore importante sotto tutti gli aspetti e per noi è stato ... Leggi su sportface

