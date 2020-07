Renato Paratore, chi è il campione di golf: carriera e curiosità (Di sabato 25 luglio 2020) Chi è il campione di golf Renato Paratore, carriera e curiosità: dagli esordi insieme alla madre al successo del Betfred British Masters. Romano, classe 1996, Renato Paratore fa parlare di sé nel luglio 2020, grazie alla straordinaria impresa compiuta al Betfred British Masters, primo di una serie di sei tornei denominati UK Swing. La sua … L'articolo Renato Paratore, chi è il campione di golf: carriera e curiosità è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

justinbailey32 : One down. Renato Paratore 50-1 ? - Gabgar71 : Renato Paratore sta per vincere il primo torneo della UK Swing. E vedo i grandi campioni a bordo green che aspettan… - golftgcom : La prima cosa bella del golf italiano 2020: Renato Paratore @GOLFTV #britishmasters - Eurosport_IT : Renato Paratore prova la seconda vittoria sullo European Tour a distanza di tre anni! Forza Reanato ?????? Live su Eu… - Eurosport_IT : Dalle 14:30 su Eurosport 2 Renato #Paratore proverà l'impresa al Betfred British Masters 2020 da leader con un colp… -