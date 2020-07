Napoli-Sassuolo, De Zerbi: “Paragone col Barça? Gattuso furbo, ha caricato i suoi” (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Una sconfitta per 2-0 e quattro gol annullati dal VAR per fuorigioco. Serata sfortunata per il Sassuolo, anche se mister De Zerbi può vedere il bicchiere mezzo pieno. Ecco le sue parole a DAZN a fine gara. Sui quattro gol annullati: “Non ho tanto da rimproverare perché abbiamo fatto bene sia nel primo che nel secondo tempo. Quello che posso fare è chiedere più convinzione. Abbiamo fatto bene tutto sia con che senza palla, ma serviva più convinzione per uscire con i tre punti. Abbiamo una squadra giovane e con tanti infortunati, ma più convinzione chi ha giocato poteva metterla”. Sul perché si è arrabbiato: “Il Napoli è forte, gioca e pressa. Anche noi però abbiamo rubato palloni nella loro ... Leggi su anteprima24

