Milan, nei prossimi giorni è in programma un incontro con Raiola per discutere del futuro di Ibrahimovic (Di sabato 25 luglio 2020) Se fino a qualche giorno fa il futuro al Milan di Zlatan Ibrahimovic sembrava segnato con l'attaccante svedese destinato a lasciare i rossoneri al termine della stagione, ora la situazione è completamente diversa. Con il rinnovo di contratto di Pioli e la trattativa per lo sbarco in Italia di Rangnick che è saltata proprio sul più bello la situazione in merito al futuro di Ibra si è letteralmente ribaltata: l'ipotesi rinnovo appare concreta, ci sono buone possibilità che la seconda avventura... Leggi su 90min

capuanogio : #Milan veramente bello, in buona condizione e con l’intensità di una squadra che si gioca un traguardo importante.… - atmilan1899 : #Milan, nei prossimi giorni è in programma un incontro con #Raiola per discutere del futuro di #Ibrahimovic - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ???? #Milan, i rossoneri non si fermano ad #Emerson ?? Tra le alternative spunta #Dumfries, da tempo nei pensieri della di… - ManuFilippone95 : RT @BombeDiVlad: ???? #Milan, i rossoneri non si fermano ad #Emerson ?? Tra le alternative spunta #Dumfries, da tempo nei pensieri della di… - CMaur31 : RT @1897Messaggero: Quindi 'presi a cazzi in faccia dai ragazzini dell'Ajax' che hanno eliminato anche il Real e sono andati a giocare nei… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan nei Milan, Calhanoglu studia da top player: richieste dalla Bundesliga, Pioli ha un desiderio Calciomercato.com Calciomercato Milan: doppio colpo dalla Serie A

Milan, con Pioli cambiano le cose. Il club rossonero potrebbe diventare più “italiano” nella prossima stagione. Non nel vero senso della parola, ma acquistare calciatori che già conoscono il nostro ca ...

Calciomercato Milan – Novità sullo scambio Laxalt-Miranchuk

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Conferme sullo scambio tra Milan e Lokomotiv ... Attendiamo ulteriori novità nei prossimi giorni, a Serie A finita o quasi.

Milan, con Pioli cambiano le cose. Il club rossonero potrebbe diventare più “italiano” nella prossima stagione. Non nel vero senso della parola, ma acquistare calciatori che già conoscono il nostro ca ...ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Conferme sullo scambio tra Milan e Lokomotiv ... Attendiamo ulteriori novità nei prossimi giorni, a Serie A finita o quasi.