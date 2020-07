Milan, Calhanoglu smentisce i giornali e studia da top player. Pioli ha un desiderio (Di sabato 25 luglio 2020) Hakan Calhanoglu si è preso il Milan. Ieri un altro gran gol, con una punizione all'incrocio da posizione defilata che ha sorpreso Gollini, ma anche un'altra ottima prestazione. Il Calha 2.0 sta entusiasmando i tifosi che ora vogliono il rinnovo del turco. Si è parlato della presunta volontà di tornare in Germania ma il giocatore stesso ha smentito con un post sui social, nelle scorse ore. Hakan continua a giocare e a segnare: 5 gol e 3 assist in 10 partite sono un bottino di tutto rispetto.... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Milan Calhanoglu Milan, Calhanoglu studia da top player: richieste dalla Bundesliga, Pioli ha un desiderio Calciomercato.com Milan ed Atalanta si dividono il punto, a San Siro pari che non accontenta nessuno

Niente fuochi d'artificio nella sfida che ha di visto di fronte due delle squadre più in forma della Serie A: è terminata 1-1 la partita tra Milan ed Atalanta, con i rossoneri raggiunti dal gol di Duv ...

