Il re di Staten Island, tragicommedia gentile e minimale sui bamboccioni dal regista di “40 anni vergine” (Di sabato 25 luglio 2020) Piccoli “Freaks and Geeks” crescono. Judd Apatow (40 anni vergine) colpisce ancora. Il re di Staten Island – nelle sale italiane dal 30 luglio 2020 – è una tragicommedia minimale sul tema “bamboccioni”, con deviazione sul disturbo mentale, interpretata da un celebre stand-up comedian del Saturday Night Live, Pete Davidson. Una fusione Attore e Personaggio quasi totale (Davidson è nato a Staten Island, ha pure il morbo di Crohn e il padre pompiere morto come lo Scott Carlin del film) dove invece di far furoreggiare il protagonista in una specie di one man show gli si costruisce una dimensione narrativa corale attorno. Scott è un ragazzone di oltre 25 anni che vive ancora con sua ... Leggi su ilfattoquotidiano

