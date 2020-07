Hideo Kojima vorrebbe realizzare un horror con il maestro Junji Ito (Di sabato 25 luglio 2020) Il famoso mangaka horror giapponese Junji Ito ha rivelato che Hideo Kojima lo ha recentemente contattato per lavorare insieme su un nuovo gioco horror. Sfortunatamente, Ito non ha divulgato ulteriori dettagli, affermando che le discussioni sono ancora in corso. A quanto pare però i recenti rumor che indicavano che il nuovo progetto di Kojima-san era incentrato sul genere horror, parrebbero veri. Ito lo ha rivelato durante un'intervista e quando gli è stato chiesto se stava attualmente lavorando a un gioco, l'artista ha negato, prima di affermare tuttavia che era stato contattato da Kojima su un possibile titolo horror. "Conosco il director Kojima e abbiamo discusso su un gioco horror che ... Leggi su eurogamer

