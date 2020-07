Genoa-Inter: nerazzurri in vantaggio grazie al gol di Lukaku (Di sabato 25 luglio 2020) Secondo tempo 76'- Nicola esaurisce i cambi: dentro Ghiglione e Destro al posto di Ankersen e Rovella. 74'- Fallo di Ranocchia su Pandev. Cartellino giallo per il difensore dell'Inter. 70'- Seconda ... Leggi su globalist

Inter : ?? | PARTENZA Squadra in partenza verso Genova, stasera alle 1?9?:3?0? c'è #GenoaInter ?? Tutte le foto ??… - Inter : ?? | PARTITA Questa sera saremo in campo a Marassi, ma alle 15 l'appuntamento è virtuale ??? #InterQLASH vs Genoa,… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT Score: Genoa 0-1 Inter Milan #SSFootball - ProgettoInter : L'Inter batte 3-0 il Genoa, grazie alla doppietta di Lukaku e il gol di Sanchez. Nella ripresa l'Inter gioca poco… - SkySport : GENOA-INTER 0-3 Risultato finale ? ? #Lukaku (34') ? #Sanchez (83') ? #Lukaku (90+3') ?? -