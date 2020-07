Genoa-Inter in tv e streaming: dove vederla (Di sabato 25 luglio 2020) Genoa e Inter si sfidano nell’anticipo della 36ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming La 36ª giornata di Serie A propone l’anticipo fra il Genoa di Davide Nicola e l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri proveranno a giocarsi le residue chances di Scudetto: una vittoria proietterebbe i milanesi, attualmente terzi con 73 punti, a -4 dalla capolista Juventus. I liguri lottano invece per la permanenza in Serie A, sono quartultimi a quota 36 e con 4 lunghezze di vantaggio sul Lecce non possono permettersi passi falsi. Genoa-Inter: la partita si giocherà sabato 25 luglio 2020 alle ore 19.30 nello scenario dello Stadio Luigi Ferraris di Genova, senza la presenza del pubblico sugli spalti per ... Leggi su calcionews24

