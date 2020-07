Crotone, Vrenna: “Daremo il massimo in Serie A. Stroppa? Rimarrà” (Di sabato 25 luglio 2020) “Per fare il campionato di A una struttura di A la devi avere, i pezzi pregiati dobbiamo tenerli. Non voglio illudere nessuno. Daremo il massimo del nostro impegno per ben figurare nella massima categoria. Abbiamo una finestra di mercato molto breve, pertanto quello che assicuro ai nostri tifosi è il massimo impegno con la speranza che possa ben figurare nella massima Serie. Stroppa aveva l’opzione del rinnovo in caso di promozione, per cui rimarrà. C’è la speranza di ripartire da dove abbiamo lasciato”. Queste le dichiarazioni di Gianni Vrenna, presidente del Crotone, il giorno dopo la vittoria contro il Livorno per 5-1 che di fatto ha sancito la matematica promozione in Serie A, in merito alla conferma del tecnico Giovanni ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Crotone, Vrenna: 'Per fare il campionato di A una struttura di A la devi avere, i pezzi pregiati dobbiamo tenerli.… - filippo898 : RT @kisskissnapoli: #Crotone, il Presidente Vrenna: “Non è facile retrocedere e poi risalire subito in A. Senza lodarsi troppo, ma noi ed i… - filippo898 : RT @kisskissnapoli: #Crotone, il Presidente Vrenna: “#Luperto? Piace molto, così come altri calciatori molto interessanti nel #Napoli. Dopo… - filippo898 : RT @kisskissnapoli: #Crotone, il Presidente Vrenna: “Essere tornati in A è per noi motivo d’orgoglio. Con il @bncalcio restituiamo due squa… - Fprime86 : RT @CorSport: #Vrenna: '#Crotone, la A è un orgoglio. #Luperto piace, a #Bernardeschi dico...' ?? -