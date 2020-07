Condizioni salute Alex Zanardi, il dottor Biagioni: “E’ in pericolo di vita e lo sarà per sei mesi – un anno” (Di sabato 25 luglio 2020) La notizia di ieri del repentino peggioramento delle Condizioni di Alex Zanardi ha lasciato l’Italia con il fiato sospeso. Ma come spiegato dal dottor Robusto Biagioni, colui il quale ha stabilizzato Alex subito dopo l’incidente, al Corriere della Sera, un peggioramento delle Condizioni del campione paralimpico era in qualche forma da mettere nel conto: “In … L'articolo Condizioni salute Alex Zanardi, il dottor Biagioni: “E’ in pericolo di vita e lo sarà per sei mesi – un anno” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

andrea_ballabio : @LiaCapizzi @SkySport Non condivido questa attenzione mediatica sulle condizioni di salute di Alex Zanardi e tanto… - NotizieFrance : E’ da tempo che le condizioni del canile di #Teano sono vergognose, i poveri cani sono da mesi senza assistenza e a… - PixelKura : L’#occhio #umano é #suscettibile a diverse #condizioni e può essere un #indicatore di numerose #malattie. - Marchesinimarc1 : Le condizioni di salute di #AlexZanardi sono instabili ed è stato portato dal centro di riabilitazione… - zazoomblog : Come sta Alex Zanardi: condizioni di salute dopo il nuovo ricovero - #Zanardi: #condizioni #salute #nuovo -