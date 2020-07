Bonifica del Sarno, De Luca: In esercizio due collettori (Di sabato 25 luglio 2020) “Noi abbiamo due tipi di interventi da realizzare: quelli riguardanti il letto del fiume Sarno e le aree esterne del fiume. Siamo impegnati a fare interventi sulle reti fognarie che confluiscono nel Sarno, abbiamo finanziato lunedì 80 milioni per la realizzazione, il completamento e l’irreggimentamemento delle reti fognarie verso i depuratori per evitare sversamenti nel Sarno”. Così il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo intervento a Scafati (Salerno) alla presentazione degli interventi in atto per il risanamento del fiume Sarno. Per il governatore campano si tratta di “una giornata importante per Scafati, Pompei e tutta l’area dei Comuni del fiume Sarno di questo territorio. Questa mattina abbiamo messo in ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Bonifica del Schiuma nel Liri, Stefania Ruffo incontra i dirigenti della Bonifica del Fucino Tu News 24 Parco Archeologico di Marsala, al via la rassegna Agorai del mare. Samonà: "Riaprire Baglio Tumbarello segno di recupero del patrimonio"

Domani, domenica 26 luglio, alle 21.15 all’interno del Baglio Tumbarello-Grignani il Parco archeologico Lilibeo apre la stagione estiva con la piece teatrale “La donna a tre punte” di Andrea Camilleri ...

Roma, movida e controlli anti-Covid: chiusi 4 locali a Ponte Milvio e Trastevere

La notte è sempre più piccola e il rischio di scivolare in pesanti sanzioni è sempre più grande. Almeno per coloro che non rispettano le normative anti Covid, o non le applicano con rigore, sia come c ...

