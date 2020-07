Violento nubifragio: danni e disagi in città. Allagamenti ovunque dopo la bomba d’acqua. La situazione (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano, esondazione del fiume Seveso. Il nubifragio nel capoluogo lombardo ha segnato anche la circolazione, nello specifico nella zona Nord est, nella zona di viale Zara, Niguarda e viale Sarca. Ma non solo Milano, l’evento ha coinvolto anche aree limitrofe alla città, tra cui Legnano. Ne ha dato comunicazione ufficiale il sito ANSA. L’acqua ha invaso la città. Allagamenti sparsi, sottopassaggi invasi e circolazione del tutto impedita in alcune aree specifiche del capoluogo. Segnalazioni giunte anche da Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, che hanno del tutto intasato il centralino dei Vigili del fuoco di via Messina. Il primo allarme è scattato intorno alle 6.14 e a seguire le altre, raggiungendo un totale di 50 nell’arco delle due ore successive. ( dopo la foto). Uno scenario preoccupante, ... Leggi su caffeinamagazine

