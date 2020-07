Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2020 ore 12:30 (Di venerdì 24 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 24 LUGLIO 2020 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA; A SUD DELLA CAPITALE UN VEICOLO IN PANNE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, TRA POMEZIA SUD E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE DI APRILIA; CIRCOLazioNE NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO; E STASERA AL VIA IL RALLY DI Roma CAPITALE, CON PARTENZA DA CASTEL SANT’ANGELO ALLE ORE 19.00; LA GARA AUTOMOBILISTICA PROSEGUIRA’ DOMANI IN PROVINCIA DI FROSINONE NELLA ZONA DELLA VALLE DEL LIRI, E DOMENICA TRA LA STESSA PROVINCIA DI FROSINONE E LA PROVINCIA DI Roma CON TRAGUARDO FINALE A FIUGGI; ATTIVE ... Leggi su romadailynews

