Taylor Swift pubblica a sorpresa Folklore, un album diverso e dai toni indie (Di venerdì 24 luglio 2020) Ancora una volta, Taylor Swift è tornata a sorprendere i suoi fan pubblicando un nuovo album scritto e composto durante la quarantena. Dopo un annuncio su Instagram ieri pomeriggio, in cui la cantante spiega di aver lavorato al progetto in isolamento e di aver collaborato con diverse star della musica internazionale, tra cui l’icona Quest’estate, Taylor avrebbe dovuto suonare all’iconico festival britannico Glastonbury. Invece, la cantautrice ha approfittato delle lunghe settimane in isolamento per scrivere 16 nuove canzoni. “Folklore” è praticamente l’opposto del suber esuberante “Lover“, il suo album dello scorso anno. Invece di fare il pop psichedelico che ha caratterizzato l’ultimo capitolo della ... Leggi su giornalettismo

team_world : Che giornata!!!! TAYLOR SWIFT ha annunciato l'uscita di #Folklore, il suo ottavo album in studio! ? L'artista ha p… - mecna : Cioè hai come immagine profilo Taylor Swift ma magari ti chiami Carmela e sei di Termoli, per dire. - LaStampa : A mezzanotte la popstar americana pubblica il nuovo album di inediti e annuncia il video di «Cardigan» diretto da l… - iampfede04 : svegliarsi e ascoltare il nuovo album di Taylor Swift è pura magia, quanto mancava la sua voce #Folklore - linoscute : sono? tutte? bellissime?? TAYLOR SWIFT REGINA DEL POP #Folklore -