Speranza corre ai ripari contro i contagi di importazione: «Quarantena obbligatoria per chi arriva da Romania e Bulgaria» (Di venerdì 24 luglio 2020) L’annuncio è stato dato sui social network direttamente dal ministero della Salute e da Roberto Speranza. Da oggi, l’Italia ha esteso una misura prevista già per i Paesi extra Unione Europea anche a Romania e Bulgaria che, invece, dell’Unione Europea fanno parte. Per chi proviene da questi Paesi, è obbligatoria la Quarantena e l’isolamento conseguente di 14 giorni. LEGGI ANCHE > Coronavirus monitor, quanti sono i morti e quali le misure messe in atto Romania e Bulgaria, obbligo di Quarantena «Ho appena firmato – ha detto Speranza – un’ordinanza che dispone la Quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania e ... Leggi su giornalettismo

Si apre l’ultima settimana del festival tra Sacro e Sacro Monte. Varese – Inconsueto, vibrante e coinvolgente il dialogo sulla speranza tra Manzoni e Testori di ieri sera (giovedì 23 luglio), sulla Te ...

Sanità, il sistema ha tenuto: ora ci vuole il cambiamento

Un piano nazionale straordinario "per smaltire le liste di attesa provocate dal Covid". Lo ha annunciato Il ministro della Salute, Roberto Speranza nel corso del webinar, organizzato ieri dalla Cisl a ...

Un piano nazionale straordinario "per smaltire le liste di attesa provocate dal Covid". Lo ha annunciato Il ministro della Salute, Roberto Speranza nel corso del webinar, organizzato ieri dalla Cisl a ...