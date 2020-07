Rita Dalla Chiesa torna a Forum? Le sue parole danno speranza (Di venerdì 24 luglio 2020) Rita Dalla Chiesa torna ancora a parlare della possibilità di un suo rientro a Mediaset con lo sportello di Forum. Ecco le parole della giornalista. foto facebookDa diversi anni è una delle opinioniste di Italia Si, il programma di Rai Uno capitanato da Marco Liorni di cui dice: “Mi piace molto. Non andrei mai a dare la mia opinione in altre trasmissioni. Dipende tutto da come si fa”. Ma quel che è vero è che lei stessa ha ammesso è che non le dispiacerebbe rientrare in Mediaset magari tornando alla guida dello sportello di Forum che ha condotto per molti anni. Rita Dalla Chiesa, la conduttrice torna a ... Leggi su chenews

t_tonii : RT @enrica_emme: RAI uno e la santificazione dei #carabinieri da parte di Rita dalla chiesa. Ecco che parte la campagna di 'sensibilizzazio… - catonano : @VEventuali Ho conosciuto personalmente radicali storici che la vita la stanno dedicando interamente Sergio D'Elia… - maty22809326 : RT @theres52ways: Margherita Hack e Rita Levi Montalcini si inchinano dalla tomba al grande Pietro delle Piane che, al contrario di lui che… - borsatti_rita : RT @petergomezblog: Trapani, l’ex vescovo Miccichè a processo per peculato. L’accusa: “Intascati 300mila euro da gestione dei fondi dell’8x… - gabusigusi : RT @theres52ways: Margherita Hack e Rita Levi Montalcini si inchinano dalla tomba al grande Pietro delle Piane che, al contrario di lui che… -