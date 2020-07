Real Madrid, dopo 16 anni Luca Zidane dice addio (Di venerdì 24 luglio 2020) Luca Zidane, figlio di Zinedine, non ha rinnovato con il Real Madrid Luca Zidane, dopo una vita passata con la maglia del Real Madrid, è pronto a dire addio al club Blancos. Il figlio di Zinedine Zidane non ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto ed essendo in scadenza dirà addio dopo 16 anni alla Merengues. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il portiere classe 1998 potrebbe ora trasferirsi in Spagna tra le fila del Montpellier. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

