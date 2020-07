Quei due carabinieri nemici di Gomorra (Di venerdì 24 luglio 2020) Lucia Galli Il maggiore che ha denunciato, il maresciallo non arrestato: hanno svelato l'orrore Piacenza. Il maggiore scafato che ha parlato quando ha trovato il canale giusto per denunciare. Il giovane militare che guardava, ma non vedeva e, frustrato, si lamentava anche con il padre, carabiniere in pensione di Quei colleghi che agivano «aumm aumm», puntando al record di arresti a suon di schiaffoni. Ruota intorno a questi due militari l'ufficiale e il maresciallo, quello a cui su Facebook in tanti scrivono «grazie» e l'unico che non è stato arrestato - la ripartenza di Piacenza che, due giorni fa, si è risvegliata un po' Gomorra, ma che ora, come il resto del Paese, non vuole perdere la fiducia nell'Arma. Se questo non accadrà lo si deve anche a loro, mele non marce in una canestra avariata da un ... Leggi su ilgiornale

