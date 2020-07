Napoli-Sassuolo, Gattuso potrebbe risparmiare ancora Mertens (e Ospina) (Di venerdì 24 luglio 2020) Sul Corriere dello Sport le probabili scelte di Rino Gattuso per la partita di domani conto il Sassuolo. E’ ancora incerta la presenza in campo sia del portiere colombiano, David Ospina che dell’attaccante belga Dries Mertens, entrambi alle prese con un infortunio Se oggi Ospina non darà segni di miglioramento, toccherà ancora a Meret difendere la porta del Napoli. A centrocampo rientra Zielisnki, con probabile turno di riposo concesso a Fabian. Dubbio in attacco. “Rino potrebbe risparmiare ancora Mertens, nonostante abbia smaltito il colpo al gluteo rimediato con l’Udinese e a Parma sia andato in panchina, puntando dunque su Milik”. Oggi ... Leggi su ilnapolista

