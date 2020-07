MotoGp – Valentino Rossi in fiducia dopo le FP2: “siamo più competitivi, bene anche nel pomeriggio” (Di venerdì 24 luglio 2020) Un secondo posto in mattinata, un ottavo posto nel pomeriggio quando la Yamaha fa più fatica. Tutto sommato una buona giornata di prove libere per Valentino Rossi, nuovamente impegnato sulla pista di Jerez per il back to back in Andalusia. Il ‘Dottore’ dopo le FP2 ha fatto il punto della situazione: “sono contento di questa giornata, è un buon tempo e un segnale positivo per il week end perché abbiamo cambiato un po’ di cose nell’assetto della mia Yamaha e riesco ad andar meglio e a essere più veloce. Nel pomeriggio, come al solito, le temperature si alzano e fatico di più, ma riesco a guidare meglio e a consumare meno le gomme ed è una cosa molto importante. Ho un buon passo anche con le mescole usate, devo migliorare la percorrenza nelle ... Leggi su sportfair

