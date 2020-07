Maltempo Toscana, un Tornado devastante a Forte dei Marmi: vento a 200km/h, VIDEO spaventoso. Versilia in ginocchio (Di venerdì 24 luglio 2020) La Versilia è in ginocchio per la violenta ondata di Maltempo che nel primo pomeriggio di oggi si è abbattuta sulla Toscana settentrionale: i violenti temporali provenienti dalla Liguria hanno colpito tutto il territorio della provincia di Massa Carrara e gran parte di quello di Lucca e di Pisa tra le 14:30 e le 15:30. Nelle località più colpite sono caduti 40mm di pioggia, ma in pochissimo tempo: a contraddistinguere quest’ondata di Maltempo è stato il vento impetuoso che ha raggiunto raffiche massime di 83,7km/h a Massa, 72,4km/h a Camaiore e 67,6km/h a Viareggio. Ma la raffica più estrema è stata registrata alle 15:00 in punto sulla costa di Forte dei Marmi: 192,24km/h. Un dato ... Leggi su meteoweb.eu

