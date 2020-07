Incidente Zanardi, Alex atteso da un percorso durissimo: “in questi incidenti il cervello si resetta, se si lavora troppo arrivano le piaghe” (Di venerdì 24 luglio 2020) Sono trascorsi ormai oltre tre giorni da quando Alex Zanardi è stato trasferito a Villa Beretta, un centro di riabilitazione neurologica in cui il campione paralimpico proverà a tornare quello di sempre, riappropriandosi della propria vita. Bryn Lennon/Getty ImagesUn percorso lungo e tortuoso che Federico Morini ha già affrontato, giungendo ai limiti della tetraplegia per poi risalire piano piano la china. L’ex ciclista professionista non ha lavorato proprio a Villa Beretta bensì in una struttura gemella in Toscana, ma con gli stessi macchinari che dovrà utilizzare Zanardi. Interrogato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Morini ha ammesso: “sarei dovuto andare proprio a Villa Beretta ma per motivi familiari mi era più comoda la Toscana. Le ... Leggi su sportfair

