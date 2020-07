Incidente a Mykonos, ragazza 18enne di Perugia muore in vacanza con gli amici (Di venerdì 24 luglio 2020) Una ragazza 18enne di Perugia è morta in seguito a un Incidente stradale avvenuto in Grecia, Mykonos. Si trovava sull’isola per trascorrere qualche giorno di vacanza con un gruppo di amici. Secondo le prime informazioni fornite dalle autorità locali, il mezzo che avevano noleggiato per spostarsi sarebbe precipitato da una scogliera dopo essersi scontrato con un altro veicolo. Ferita anche un’altra giovane, ma in modo lieve. L'articolo Incidente a Mykonos, ragazza 18enne di Perugia muore in vacanza con gli amici proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

