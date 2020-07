Halo Infinite sarebbe uscito molto prima se Halo 5 non fosse stato subissato di critiche (Di venerdì 24 luglio 2020) Halo Infinite sarebbe potuto uscire prima, se non fosse per le pesanti critiche dei fan non soddisfatti della direzione di Halo 5. A quanto pare quindi la storia di Infinite è stata rielaborata in modo da accontentare i fan del franchise.La notizia arriva da un video di YouTube pubblicato da Alanah Pearce. Pearce ha giocato in anteprima ad Halo Infinite prima dell'evento legato ad Xbox Series X andato in onda ieri e ha avuto l'opportunità di chattare con alcuni sviluppatori di 343 Industries. "La cosa principale su cui hanno continuato a insistere è stata - da quello che posso dire come risposta alle ... Leggi su eurogamer

