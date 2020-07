Gp Andalusia, Nakagami il più veloce nelle seconde libere (Di venerdì 24 luglio 2020) nelle seconde libere del GP d`Andalusia il più veloce è il giapponese della Lcr Honda Takaaki Nakagami che ha chiuso il miglior giro in 1'37.715 davanti al francese della Ducati Avintia Zarco (1'37.870) ed allo spagnolo della Ktm Pol Espargaró (1'37.889). Nella classifica dei tempi combinati domina la Yamaha, con Vinales in testa (1:37.063) seguito da Rossi (+0.142). In ritardo le Ducati ufficiali: 10° Dovizioso (+0.676), 16° Petrucci (+0.934). Marc Marquez ha effettuato linfodrenaggio e terapia antinfiammatoria, in vista del ritorno in pista per le libere 3. Leggi su ilfogliettone

SkySportMotoGP : ?? #FP2 inedite, comanda Nakagami ?? Primi 10 in 7 decimi, Morbidelli 4°, primo degli italiani 1????? @takanakagami30 1… - rossi20_rossi : RT @SkySportMotoGP: ?? #FP2 inedite, comanda Nakagami ?? Primi 10 in 7 decimi, Morbidelli 4°, primo degli italiani 1????? @takanakagami30 1.37.… - bandierascacch1 : Maverick #Vinales e Takaaki #Nakagami chiudono in testa nelle libere dell'#AndaluciaGP, ottimo passo per #Rossi:… - ilgladiatore36 : #MotoGP #AndalusiaGP 2020, Risultati Libere 2: #Nakagami il più veloce - focus_motori : MotoGP GP Andalusia, Prove libere 2: sorpresa Nakagami, Rossi chiude 8° -