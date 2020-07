GP Andalusia Jerez 2020, A. Espargarò: “Con tre piloti infortunati è facile ottenere la top-10” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Questa mattina mi sono trovato un po’ meglio, riuscendo a mettere la RS-GP nei primi dieci. Va detto che con tre piloti veloci infortunati è stato più semplice: domani nelle FP3 dovremo comunque spingere per mantenere questa posizione”. Queste le parole di Aleix Espargarò al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Andalusia di MotoGP. “Nel pomeriggio abbiamo avuto qualche difficoltà, purtroppo perdiamo ancora molto in accelerazione e questo viene accentuato dal poco grip quando la temperatura sale – ha aggiunto il pilota dell’Aprilia Racing Team Gresini, che ha chiuso la giornata con il 9° tempo – Spero di poter migliorare per domani, l’obiettivo e’ confermare la top-10 e portare la moto in Q2″. Leggi su sportface

