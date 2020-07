Gosens: «Orgoglioso dell’accostamento a Juve ed Inter. Decide l’Atalanta» (Di venerdì 24 luglio 2020) Gosens ha parlato ai microfoni di Spox e Dazn dichiarandosi Orgoglioso dell’accostamento ad Inter e Juve ed aprendo alla possibile cessione. Gosens ha parlato ai microfoni di Spox e Dazn dichiarandosi Orgoglioso dell’accostamento ad Inter e Juve ed aprendo alla possibile cessione: «È un grande onore essere associati a squadre come la Juventus o l’Inter. Questo mi rende Orgoglioso e mi fa capire che sto facendo molte cose giuste in questa stagione. Certo, quando sento dire che per Robin Gosens sono pronte a offrire 30 milioni di euro, mi sento davvero male. Faccio fatica a capire, però d’altro canto l’Atalanta sa benissimo che sto avendo ... Leggi su calcionews24

