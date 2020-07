Gli rubano gli attrezzi dal garage: vicino di casa rapisce e tortura due 14enni per giorni (Di venerdì 24 luglio 2020) Gli rubano gli attrezzi dal garage. I due adolescenti – Dima e Andrey – sono stati picchiati con una mazza da baseball e lasciati senza cibo e senza acqua per tre giorni. Ad un loro di sarebbe stato anche mozzato un orecchio. Quando sono stati liberati, i ragazzi erano disidratati e avevano perso la cognizione del tempo, oltre a essere in evidente stato di shock. Due ragazzini di 14 anni sono stati rapiti e torturati per giorni da un vicino di casa. L’uomo òo ha rinchiusi, senza cibo e senza acqua, nella sua cantina sotterranea come punizione per aver presumibilmente rubato degli attrezzi dal suo garage. La vicenda è avvenuta nella città di Kryvyi Rih, in Ucraina. Secondo quanto ... Leggi su limemagazine.eu

Glen63790359 : @MuiUdista Siiii, un italiano non ruba ??????solo chi non è italiano ruba. Tutti fuori ??????????perché gli altri tutti rubano. - leone52641 : RT @LaStampa: Gli oggetti sono della Fondazione dedicata al campione, donati e conservati da un collezionista. - tigrotta60 : RT @LaStampa: Gli oggetti sono della Fondazione dedicata al campione, donati e conservati da un collezionista. - GabryContessa : @StefanoAnnarel1 sono sporchi,cattivi,neri,rubano il lavoro,le nostre tradizioni,commettono reati(che gli italiani… - MarcoMorettiTGH : RT @CucchiRiccardo: Ho un sogno: che si riconoscano i meriti degli avversari e che non si cerchino pretesti per demolire i loro successi.… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli rubano Lo seguono per prendere le chiavi e gli rubano lo scooter il Resto del Carlino Harry e Meghan denunciano i paparazzi per le foto rubate del figlio

La guerra di Harry e Meghan contro i paparazzi continua. Non sono bastate le denunce del duca di Sussex, stanco di leggere sui tabloid britannici invettive contro la moglie e neppure la causa che Megh ...

Corporeno, ladri in azione: rubato l’incasso del Circolo Anspi

Rubati 150 euro dalla cassa, ma ingenti i danni. Ieri in paese non si parlava d’altro che del doppio colpo che è stato messo a segno quasi in contemporanea in paese. Prima il ladro vestito di ...

La guerra di Harry e Meghan contro i paparazzi continua. Non sono bastate le denunce del duca di Sussex, stanco di leggere sui tabloid britannici invettive contro la moglie e neppure la causa che Megh ...Rubati 150 euro dalla cassa, ma ingenti i danni. Ieri in paese non si parlava d’altro che del doppio colpo che è stato messo a segno quasi in contemporanea in paese. Prima il ladro vestito di ...