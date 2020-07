Gasperini: «Mbappe? Spero non sia nulla di grave. Ilicic ci manca moltissimo» (Di sabato 25 luglio 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio dell’Atalanta contro il Milan. Le sue parole Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio dell’Atalanta contro il Milan. Le sue parole. MATCH – «Un risultato giusto, potevamo anche vincere. Non è facile vincere queste partite vista la stanchezza e la lucidità che manca. La squadra è stata brava dopo essere andata sotto, abbiamo creato le occasioni per vincere». RIGORI – «Peccato aver sbagliato tre rigori a San Siro, ne abbiamo segnati tanti in stagione. Muriel e Malinovskyi sono due ottimi rigoristi ma è stato bravo Donnarumma a coprire bene la porta». Mbappe – ... Leggi su calcionews24

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Gasperini: “KO Mbappé? Dispiace, è un grandissimo. Non vogliamo vincere… - sportface2016 : #MilanAtalanta, #Gasperini: 'Mi dispiace tanto per l'infortunio di #Mbappè, non giochiamo sulle disgrazie degli alt… - AldoRivalta : Gasperini che fa finta di non sapere che si è rotto Mbappe, ridicolo - lautarvo : RT @_enz29: Gasperini che fa finta di essere dispiaciuto per Mbappé - CalcioPillole : #MilanAtalanta #Gasperini ai microfoni di @SkySport : “pareggio che ci sta, oggi non era facile contro una squadr… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Mbappe Gasperini: «Mbappe? Spero non sia nulla di grave. Ilicic ci manca moltissimo» Calcio News 24 Milan-Atalanta, Gasperini: “Mi dispiace tanto per l’infortunio di Mbappè”

“Potevamo vincerla, ci abbiamo provato fino alla fine. Non è facile vincere queste partite, la lucidità e la freddezza non è la stessa dopo tutte queste sfide consecutive. La squadra è stata brava, è ...

Milan-Atalanta, Gasperini: “Potevamo vincerla. Quanto ci manca Ilicic..”

ULTIME NOTIZIE ATALANTA NEWS – Gian Piero, allenatore orobico, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Milan-Atalanta, match della 36^ giornata di Serie A disputatosi a ‘San Siro‘. Queste ...

“Potevamo vincerla, ci abbiamo provato fino alla fine. Non è facile vincere queste partite, la lucidità e la freddezza non è la stessa dopo tutte queste sfide consecutive. La squadra è stata brava, è ...ULTIME NOTIZIE ATALANTA NEWS – Gian Piero, allenatore orobico, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Milan-Atalanta, match della 36^ giornata di Serie A disputatosi a ‘San Siro‘. Queste ...