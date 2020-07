Focus TMW - Classifiche a confronto: Napoli a -17, netto calo per la Juve (Di venerdì 24 luglio 2020) Classifiche a confronto dopo 35 giornate di Serie A. Rispetto alla passata stagione la Juventus capolista, a un passo dal nono Scudetto consecutivo nonostante la sconfitta di ieri, ha nove punti in meno. Leggi su tuttonapoli

Vittoria a sorpresa dell’Udinese di Gotti sulla Juventus per 2-1. I friulani ottengono tre punti pesantissimi in chiave salvezza: i friulani salgono a… Leggi ...Con il ritorno della Serie A, si fa sempre più avvincente la lotta per la salvezza, con diverse squadre che saranno coinvolte fino al termine della stagione. Di seguito i calendari a confronto delle d ...